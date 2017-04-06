了解與互信 兩岸一定旺》 下馬威？耍猴戲？習川會前夕…北韓射導彈＋嗆爆核彈！
全球矚目的「習川會」美國時間6日起在佛州展開，而北韓在5日再度試射飛彈，金正恩選在習川會前大動作挑釁，觸動敏感神經。北韓不斷挑動區域緊張，美國對付金正恩，會像昔日對付海珊、賓拉登、格達費一樣嗎？蔡政府的親美聯日政策，能換得美方多少承諾？台灣會不會真心換絕情呢？
而「習川會」的登場，會不會觸及台灣議題，也引發國人高度關注。美國白宮資深官員就表示，川普已經重申「一個中國政策」，習川會不會偏離三公報和台灣關係法；而總統府回應，美國是台灣在國際上最重要的盟友，國防部甚至公開歡迎美國對台軍售F35戰機，也開放美豬，這樣做台灣會有保障嗎?美中台三角戰略互動關係中，台灣會不會又成了北韓問題的籌碼？
今晚來賓：
黎建南 政治評論員
鄭麗文 政治評論員
陳一新 文大講座教授
黃敬平 資深軍事記者
北京
朱衛東 大陸社科院台研所副所長
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
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