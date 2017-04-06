高市議員召開捷運黃線地方說明會

捷運黃線首場地方說明會。（邱俊憲提供）

邱俊憲說，陸續還月說明會。（邱俊憲提供）

高雄市議員邱俊憲6日於鳥松區公所舉辦首場捷運黃線地方說明會，期望能在政府行政作業之前，串聯市府局處與地方里長、民眾做初步的意見交換，讓黃線捷運建設能夠更加貼近地方需求，讓後續建設進度能夠更加順暢。

捷運局報告指出，捷運黃線為高雄重點工程，預算估計1400億，路線遍佈高雄六個行政區，三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松，全長約21公里，設置21座車站，連接亞洲新灣區與都會核心地區至澄清湖及五甲地區。目前計畫已提報交通部進入可行性評估階段，預計在113年全線通車。

出席與會的樹德科技大學陳佳宏教授指出，捷運站點興建必須要考量民眾需求，站點的接駁若有完善規劃，才能真的提升運量。

里長吳恒亮、黃永順均希望能將路線向東延伸提供至仁美一帶，讓該地區超過一萬居民能夠使用到便捷的捷運服務；夢裡里長陳萬丁、鳥松里長陳清茂也到場表達支持興建黃線捷運，也希望能夠早日完工啟用。

會中，主動前來參與的民眾也提出建議，希望建設捷運時，能夠將澄清湖、正修與長庚醫院等地下道連結打造為地下街商場，讓地方的發展也期它的可能性，而預定路線附近的地主席中也建議，未來開始動工徵收土地前，市府務必要多召開公聽會，讓地主有發聲管道，減少民怨。

議員邱俊憲期望，在細部設計之前，未來公車系統的規劃、相關土地徵收以及路線是否向東延伸等等問題，市府都能納入考量，多方評估，盡量縮短行政程序所需要的時間，在準備的相關過程中，也要確實接收地方民眾意見，讓高雄黃線捷運建設的效益能夠發揮到最大。

邱俊憲強調，說明會只是第一場，未來將會陸陸續續召開更多說明會與地方民眾交換意見，希望能夠讓黃線捷運早日順利完成，提供延線市民便捷的交通服務。

(中時)