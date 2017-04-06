芬蘭青年愛上台灣 樂當志工
24歲的芬蘭青年米斯卡（Miska）曾到台灣旅行2次，深深愛上台灣，第3次來台選擇到屏東內埔迦南養護院當志工。米斯卡喜歡烹飪，是蔬食主義者，時常使出拿手絕活，煮好吃的美食給院生吃，5日他再度大展廚藝，作了混搭中式料理的義大利麵。
米斯卡喜歡亞洲文化，曾到中國、日本、印度等地旅行，也曾到台灣自由行2次，愛上台灣食物和濃濃的人情味，決定再次來台長期生活並深入體驗台灣。在台灣國際青年文化交流協會媒合下，選擇到屏東迦南身心障礙養護院擔任志工。
他說他喜歡慢活和安靜，所以沒選擇到學校帶小朋友。養護院內有54名院生，大多是唐氏症或多重障礙者，米斯卡從不嫌麻煩總是主動幫忙照顧，院秘書杜佳樺也稱讚他的個性非常和善。
米斯卡愛好自然，曾在牧場工作，也喜歡烹飪；原本院方安排他照顧院生，他也志願到廚房工作，幫忙煮飯，並學習中式料理。他喜歡實驗，嘗試在西方料理中加入中式食材，像是在義大利麵中加入紅豆、九層塔、海苔醬等，作出中西合璧料理。
米斯卡也會利用假日到台灣各地旅遊，他的姊姊及朋友下周將來台，由他擔任導遊環台一周。院方也會安排院內旅遊，帶他到原住民文化園區體驗台灣不同的文化。
(中時)
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