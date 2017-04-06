中埔香蕉園遭熊入侵？農業處：是大型犬

檳榔樹上留有許多疑「獸爪痕」。(魏三峰提供)

今早嘉義縣中埔鄉隆興村一處香蕉園疑遭不明動物破壞。(魏三峰提供)

嘉義縣中埔鄉隆興村一處香蕉園，今上午有蕉農發現20多顆香蕉樹疑遭不明動物破壞，且一旁檳榔樹幹上留有許多「獸爪痕」，蕉農懷疑有熊出沒；縣府農業處則表示，該情形為大型犬所為，擬將放置誘捕籠來解決問題。

香蕉園地主魏三峰表示，今上午8、9點接獲負責管理香蕉園的表弟賴彥伯告知，在5、6分地大的香蕉園內有20多顆香蕉遭破壞，他說，除香蕉樹被攔腰折斷，樹心也被啃食，香蕉樹葉、根散落一地，十分凌亂，且也於一旁的檳榔樹幹上發現留有「獸爪痕」，抓痕高度約150至160公分，懷疑是熊出沒。

嘉縣政府農業處綠化保育科科長石惠菱表示，已經將相關資料和相片傳給屏科大野生動物保育服務中心鑑識，該鑑定結果為大型犬，非農民認為的熊，由於大型犬已嚴重破壞農民的作物，擬將放置誘捕籠來解決該現象。

(中時)