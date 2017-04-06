國際秀導吳忠信到長榮女中談時尚

國際秀導吳忠信（左）到長榮女中談時尚，讓女學生大開眼界。（黃文博攝）

走向時尚伸展台，是許多少男少女的夢想，但得具備什麼條件？國際時尚界秀導吳忠信，應邀到長榮女中談時尚，他談到3個條件，要求學生上課時要帶一顆蘋果及一本時尚雜誌，並把照片寄到他的信箱。

吳忠信策畫過無數國際知名品牌秀場，而長榮女中設有南台灣唯一的高職模特兒科，因此校方特地邀請吳與學生進行講座，分享他的時尚經驗，吳忠信解釋，所以先給學生開出上述3條件，就是要指導他們如何走入時尚界。

他說，學生們寄來的照片，都是經過美圖、美妝修飾過的自拍照，不是呆立嘟嘴，就是比YA，他隨即點出，這樣的照片無法獲得青睞，建議學生以原本的樣子展現自我及自信，唯有表現個人最真實、最獨特的一面才有可能在眾人中脫穎而出。

那他為何要求學生帶蘋果上課？許多學生原本以為吳導要學生頭頂蘋果練習走秀，未料他卻是要大家當場吃掉，他說，蘋果在伊甸園故事中是慾望的象徵，他希望學生清楚的了解自己的慾望跟夢想是什麼，謹記在心並朝目標勇敢追求及實現。

至於要求學帶時尚雜誌，則是提醒要隨時掌握時尚脈動，才能創造引領先端的時尚潮流。

最後吳忠信也請學生上台走秀，他告訴學生，站上舞台後，自己就是獨一無二的，身高、長相、動作都不重要，個人風格才是王道。

(中時)