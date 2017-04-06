國際秀導吳忠信到長榮女中談時尚
走向時尚伸展台，是許多少男少女的夢想，但得具備什麼條件？國際時尚界秀導吳忠信，應邀到長榮女中談時尚，他談到3個條件，要求學生上課時要帶一顆蘋果及一本時尚雜誌，並把照片寄到他的信箱。
吳忠信策畫過無數國際知名品牌秀場，而長榮女中設有南台灣唯一的高職模特兒科，因此校方特地邀請吳與學生進行講座，分享他的時尚經驗，吳忠信解釋，所以先給學生開出上述3條件，就是要指導他們如何走入時尚界。
他說，學生們寄來的照片，都是經過美圖、美妝修飾過的自拍照，不是呆立嘟嘴，就是比YA，他隨即點出，這樣的照片無法獲得青睞，建議學生以原本的樣子展現自我及自信，唯有表現個人最真實、最獨特的一面才有可能在眾人中脫穎而出。
那他為何要求學生帶蘋果上課？許多學生原本以為吳導要學生頭頂蘋果練習走秀，未料他卻是要大家當場吃掉，他說，蘋果在伊甸園故事中是慾望的象徵，他希望學生清楚的了解自己的慾望跟夢想是什麼，謹記在心並朝目標勇敢追求及實現。
至於要求學帶時尚雜誌，則是提醒要隨時掌握時尚脈動，才能創造引領先端的時尚潮流。
最後吳忠信也請學生上台走秀，他告訴學生，站上舞台後，自己就是獨一無二的，身高、長相、動作都不重要，個人風格才是王道。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。