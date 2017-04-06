國民黨黨代表選舉 高雄有248人領表

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國民黨高雄市委員會受理參選第二十屆全國代表大會代表選舉領表作業6日截止，計有248人前往領表，市黨部表示，領表者必須完成30名以上具有黨權之黨員連署，才能在17、18日辦理登記，待審核通過後成為正式候選人。

市黨部表示，本次20全黨代表選舉計有高雄市黨部197人、黃國雄黨部23人、黃國山黨部28人完成領表，在應選名額方面為高雄市黨部應選140名、黃國雄黨部應選18名、黃國山黨部應選21名，高雄市黨部應選140名黨代表中包括一般代表77名、婦女保障名額36名、青年15名(含學生5名)、農民3名、漁民3名、勞工4名、原住民1名、身心障礙者1名。黃國雄黨部應選18名黨代表中包括一般代表11名、婦女保障名額4名、青年3名(含學生1名)。黃國山黨部應選21名黨代表，包括一般代表15名、婦女保障名額4名、青年2名(含學生1名)。

以保障名額身份參選者必須備妥相關書面證明，青年為40歲以下黨員、學生為27歲以下之在學學生、農民需有農會、水利會會員證明、漁民需有漁會會員證明、勞工需具工會會員資格且有工會證明、原住民需有戶政單位證明。

市黨部主委黃柏霖表示，此次黨代表選舉領表狀況相當踴躍，在選舉人數方面，初步根據繳費狀況及免繳黨費人數自行估算，高雄市有約4萬7千人具有投票權，但實際數字必須以中央正式公告為準。

(中時)