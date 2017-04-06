廈門將舉辦金磚5國峰會 金門縣長這樣說
2017廈門市金磚5國峰會將於9月初登場，一水之隔的金門可能暫時關閉「小三通」，也可能有爆量大陸遊客上岸。縣長陳福海今（6）日在首次安維工作整備會議中強調，金門在這場全球矚目的盛會中，絕對不會置身事外，相關安全維護一定要做到「滴水不漏」。
縣府下午邀集縣警局、福建省調查處、海巡署、移民署、海關、航警局等相關單位研商維安對策，敲定針對可能帶來滋擾疑慮的團體、個人做好列管和監護工作，全面嚴防走私、偷渡之外，也鎖定可用於載運爆裂物，對峰會造成危安問題的無人空拍機、船舶，甚至於連氦、氮等高壓氣體的管制，均納入安全考量的目標。
金磚5國峰會預定於9月3日至5日登場，屆時對岸是否基於安全考量，關閉往來已16年的「小三通」，或比照過去大陸舉辦國際峰會，為確保周邊的治安、交通條件，鼓勵市民外出旅遊，以進行人、車疏散的調控措施，目前尚不得而知。
金門縣府評估一旦關閉小三通，必然對金門相關產業帶來衝擊，反之則可能有大量對岸遊客湧進，引進可觀的商機。陳福海縣長要求所屬做好因應準備，一切都能有條不紊的進行，讓金門也有露臉和掌握行銷的機會。
擔任維安工作小組召集人的陳福海表示，金門納入峰會貴賓參訪的機會並不大，但金門有協同做好相關工作的責任和需求，縣警局應有提請國安單位派遣專業人員協處的必要，同時廈門勢必高規格對待反恐工作，我方要先做好情資掌握和建立對接窗口，必要時也應要求納入演訓及規畫範圍。
(中時)
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