恆春區漁會新團隊底定 將發展觀光漁港
江山已定！縣議員張榮志領軍在野派，挑戰恆春區漁會當權派，上月取得10比1的理事優勢，今選舉理監事，也順利選出已派新理事長陳端木，並由資深員工江家蓁擔任代理總幹事，讓這場抹黑傳單滿天飛的激烈選戰正式落幕，也預告將先安內再開拓財源，發展觀光漁港。
恆春區漁會上月底改選新的理監事，在野派取得10席，當權派則僅1席，今再進行最後的理事長、常務監事及聘任新總幹事，由於上次監事選舉，在野派鬧蓋錯票烏龍，拱手讓出1席，最後常務理事由當權派的林志清當選。
因此張榮志今到場督軍，最終新理事長由己方陳端木當選，同時理事決議不續聘元當權派總幹事鍾玉芳，由在恆春漁會深耕20多年的江家蓁出任代理，並將於2個月後另尋適當人選為正式總幹事。
此事會議也提出要清查先前爭論不休的「人頭會員」，張榮志表示，該部分調查局等檢調單位，在幾天前就已著手偵辦，加上他們發現漁會在短短3個月內虧損500多萬元，目前也由江家蓁組小組查帳，後續會召開記者會，讓先前漁會運作狀況公諸於世。
張榮志接著說，未來漁會走向將持續開拓財源，預計發展觀光漁港，也希望中央撥經費，把漁港損壞的監視系統、自來水系統與燈火照明等設施更新，給漁民更佳的碼頭環境。
(中時)
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