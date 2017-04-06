慘澹！出國便宜與一例一休打垮墾丁音樂季

以往被視為恆春半島旺季開端的墾丁春天音樂季雖告一段落，但人、車潮卻短少約20％，令業者憂心。（周綾昀攝）

被稱為史上最慘一屆的墾丁春天音樂季，今年人車明顯大減，被懷疑將式微，去年春浪出走與泡泡趴停辦，都沒有像今年一樣慘澹，墾丁半島觀光聯盟總幹事吳炫東分析原因，他說，民宿僧多粥少、一例一休的預期心理和出國便宜是主因。

根據屏東交通隊統計台26線9K南下車次，去年墾丁音樂季3天期間，共4萬8710輛，今年則3萬5455輛，短少1萬3255輛，尤其今年首日因天氣狀況不佳，更與去年首日相差2.2倍。

吳炫東說，以往墾丁音樂季期間，1天約有5至6萬人次湧入，每人保守估計花在交通、住宿、餐飲、音樂活動門票上6000元，推估3天為恆春半島帶來超過3億元的產值，但今年售票整體狀況不佳，活動前1天預估總產值少10%，但實際人潮與錢潮則少約20至25%，各大飯店只有第2天滿房。

「出國便宜外加一例一休錢少假多，讓國人乾脆選擇出國。」他分析，去年音樂季規模縮水，但冷清感不明顯，今年則因台幣升值，旅行社推香港三天兩夜3000元有找，但往返墾丁與台北，高鐵加客運就不只3000元，且一例一休少賺加班費，國人預期心理會省著花。

恆春一家民宿業者透露，音樂季被他們視為旺季的開端，但清明連假他們住房率卻只有6成，朋友在墾丁大街經營的海產店也有虧損與裁員的狀況，也有感音樂活動業者宣傳催票力道較去年弱，堪稱24年墾丁音樂季以來最慘澹的1年。

(中時)