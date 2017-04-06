彩繪希望巡迴展 李小弟為癌母畫出希望

第6屆彩繪希望醫院巡迴展，6日在彰基揭幕，9歲的3李小弟弟得到兒童特別組佳作，希望媽媽永遠都如畫中的模樣，笑著走向希望。（吳敏菁攝）

第6屆彩繪希望醫院巡迴展，6日在彰基揭幕，展出29幅得獎作品。（吳敏菁攝）

9歲的李小弟弟畫媽媽的作品。（吳敏菁攝）

彰化基督教醫院、癌症希望基金會和台灣禮來公司舉辦第6屆彩繪希望醫院巡迴展，6日在彰基揭幕，展出29幅得獎作品。9歲的3李小弟弟得到兒童特別組佳作，抱著媽媽說，希望天天和媽媽再一起，媽媽永遠都如畫中的模樣，笑著走向希望。

李小弟弟的媽媽38歲，2011年罹患血癌，他自3歲起，就陪著一眼視力僅剩0.02媽媽過馬路、看車子、就醫，一直是媽媽抗癌路上不可或缺的幫手，媽媽笑著說「弟弟是她的導盲犬」。

面對因為治療必須長時間與媽媽分隔兩地，思念媽媽的李小弟除了翻開相本，看看照片中媽媽的模樣外，「畫畫」成為他的精神食糧，畫筆下的大象、恐龍更陪他度過那一段媽媽不在身旁的寂寞時光。

「希望之美」就是承翰想要給媽媽的祝福，畫中的媽媽，因化療掉了髮，卻笑著走向花開燦爛的花園，一群白鴿飛過。他說希望媽媽永遠都如畫中模樣，笑著走向希望！

李媽媽說，「除了孩子本身興趣外，當初讓承翰學畫畫是擔心若治療結果不如預期，孩子能有一個情緒抒發的管道」，但李小弟的彩筆，卻療癒了大家，好像一帖心靈良藥，舒緩疾病帶來不適與壓力。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，希望藉由得獎者分享珍貴的心路歷程，鼓勵更多病友勇敢抗癌。29幅得獎作品，自即日起在彰基教學大樓一樓藝文中心展出至4月16日。

(中時)