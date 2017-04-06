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農路垃圾堆成小山 裝告示牌也沒用

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農路垃圾堆成小山 裝告示牌也沒用
嘉南農田水利會雖豎立警告標語，卻阻止不了民眾亂丟廢棄物。（呂妍庭攝）
農路垃圾堆成小山 裝告示牌也沒用
環保局也有設立看板，但民眾依然我行我素，持續亂倒垃圾。（呂妍庭攝）
農路垃圾堆成小山 裝告示牌也沒用
當地遭隨意棄置的廢棄物相當多元化，且半數以上都遭焚燒過。（呂妍庭攝）
農路垃圾堆成小山 裝告示牌也沒用
民眾從未燒毀的廢棄物研判可能是某種事業廢棄物。（呂妍庭攝）
農路垃圾堆成小山 裝告示牌也沒用
道路兩側幾乎都是垃圾，其中一側特別誇張。（呂妍庭攝）
農路垃圾堆成小山 裝告示牌也沒用
道路兩側幾乎都是垃圾，環境看起來相當髒亂。（呂妍庭攝）

與嘉義縣蒜鰲自行車道六腳鄉崩山段交錯的一條產業道路，長期遭人亂丟亂倒廢棄物，且還任意焚燒，各式各樣的事業廢物、農業廢物、民生垃圾隨意棄置在馬路兩側行之有年，即使環保局和嘉南農田水利會皆豎立警告標語，沒功德心的民眾依然我行我素，近1公里長的道路兩側都是垃圾，其中一側垃圾還多到堆成一座一座小山，甚至因悶燒頻頻冒白煙。

不少路過居民怨垃圾一丟再丟，卻不見環保單位處理、改善，縣議員姜梅紅也批太誇張，指蒜鰲自行車道好歹是旅遊門面，臨鄰道路還拓寬過，卻被亂丟成小垃圾場，「像話嗎？」環保局解釋，因稽查立牌不見成效，已在路口架監視器，希望能防堵民眾再亂丟。

(中時)

關鍵字：垃圾產業道路
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