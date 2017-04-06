樹德家商應用英文科專題製作 奪第一

樹德家商應英科專題製作，在全國高中職專題競賽勇奪第一。（樹德家商提供）

樹德家商應用英文科再傳捷報。高三學生4人參加「2017全國高中職專題競賽」，榮獲第一名佳績。

2017年全國高中職專題競賽由台南應用科技大學舉辦，參賽隊伍將近120隊，競爭十分激烈。經過複賽及決賽。樹德家商應用英文科學生果然不負眾望，在外語群全英語簡報組中脫穎而出，榮獲第一名。

學生們從減少食物浪費的角度切入，探討如何改善全球暖化的環境問題。此專題能夠勝出的原因，除了議題貼近生活之外，學生們更在資料的收集整理上耗費苦心，跑遍高雄、屏東及嘉義地區國小、國中、高中、高職實地了解各學校處理廚餘的情況，學習其優缺點，並多次訪問高雄市政府環保局資源回收股長及廢棄物處理科長，探討政府對於學校機關團體廚餘處理的措施及輔導機制，從中得知食物剩餘的嚴重性及可再利用的方式例如食物銀行等。

在緊湊的課業及時間壓力之下，充分展現出團隊分工合作的精神，更在決賽中展現出他們在英語口語方面的傑出能力。

校長陳茂霖表示，應用英文科學生表現成績亮眼，綜觀2016年的成績，榮獲全國英文單字大賽高中團體組第一名蟬連六年霸(2011-2016年)，；教育部全國高級中等學校專業群科專題暨創意製作競賽外語群第一名；教育部全國高中職英語說故事比賽榮獲應用外語組第二名；多益成績最高分950分；全民英檢4人通過中高級。回溯這些學生3年前剛進入樹德時多是國中會考失利的一群，如今各個在語言的舞台上以流利外語侃侃而談、展現自信，再次印證只要找到學生的潛能給予適性的栽培與支持，個個都可以成為優秀的人才。

(中時)