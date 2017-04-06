63歲男捏短褲女屁股 代價是拘役40日

63歲的駱姓男子，去年8月間晚間10點在士林夜市過馬路，眼見身邊女子穿著短褲，竟以左手觸摸、掐捏被害女子臀部，事後還惡人先告狀，要叫警察到場處理，士林地院法官認為，女子高喊「他摸我屁股」，駱自知無法逃跑，才高分貝說「你不要亂講，我沒有碰到你，要不然叫警察」，顯示他做賊心虛，依性騷擾罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

駱男辯稱，當時附近有10餘人，過馬路時，他右手牽著13歲女兒，後面還有2位未成年的兒子，不可能當著眾人目光，掐捏女孩子臀部，而且，旁邊有一個不明男子，被害人和她男友看錯人。

但被害人指稱，她發現遭侵犯後，立刻環顧四周，搜尋可疑的對象，就發現駱男站在旁邊，而被害女子的男友也在一旁，兩人距離40公分，並沒有所謂的不明男子。

法官認為，被害人與駱男素昧平生，沒有理由陷害他，而且，駱在警局時說為了過馬路，繞過被害人時有撞到肩膀，但在法院審理時，改口說為了閃避計程車，退後時撞倒被害人，兩次說法不一，駱竟辯稱，警局時印象模糊，在法院說的才是對的，法官認為，時間越久應該越不清楚，認為他與小孩共同說謊。

駱表示，事發他就大喊「叫警察」，證明他是清白的，但法官認為，附近人潮眾多，還有監視器眾多，他自知無法逃跑，留在案發現場，反而會讓人相信他的說法，但駱再還沒有向被害人求證以前，就急於澄清、否認，有違常理，選擇人潮眾多的地方是為了降低被發現的風險，若畏罪逃逸更加起人疑竇，反而更不利，對於駱的說法完全不採信，判決他有罪。

(中時)