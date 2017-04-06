日媒報導羅曼簽短約 楊培宏：不方便透露

我要評比

羅曼(右)今隨中信一軍移動，並進牛棚與投手教練銳威(左)討論投球。(周鎮宇攝)

羅曼今年回鍋中職，效力中信兄弟，不過有日媒報導，羅曼這次與中信兄弟僅簽下3個月短約，主要是期望能夠回到日職，中信領隊楊培宏回應，不方便透露洋將合約內容。

羅曼曾在2012年到2015年效力日職養樂多隊，不過去年重返中職效力桃猿，今年則重新披上兄弟戰袍，日媒報導指出，羅曼與中信簽下3個月短約，期望合約結束後回到日職發展，就算沒有球隊，也可以在日本獨立聯盟退休。

對此報導，楊培宏表示，不方便做出評論，不過如果羅曼要去更高殿堂，球團會給予尊重，但合約是否為短約，球團基於保護洋將，不方便透露。

(中時電子報)