佳樂水發現無名中年男屍 待家屬來認

岸巡在佳樂水海域發現中年男無名屍。（周綾昀翻攝）

岸巡在佳樂水海域發現中年男無名屍。（周綾昀翻攝）

岸巡在佳樂水海域發現中年男無名屍。（周綾昀翻攝）

六三岸巡大隊於今日上午10時30分，接獲第8巡防區通報，指「在佳樂水停車場岸際發現無名屍」，因此隨即派遣興海安檢所及司法組人員前往佳樂水風景區岸際查看，初步勘查該無名屍為男性，年齡約40歲，身穿黑色運動外套、藍色牛仔褲、黑白色球鞋，胸腔有開刀痕跡，但身上無相關物品可供身分證明。

目前依屏東地檢署檢察官指示，將這具無名屍移至屏東市立殯儀館安置，後續相驗釐清死因。六三岸巡大隊表示：民眾於岸際發生任何狀況，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118服務電話」，將立即派遣人員協處並提供各項協助，以維護人民生命財產安全及落實維護海域安全及海上救難的使命。

(中時)