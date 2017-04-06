全台第2大雙船體帆船駛進大鵬灣 鵬灣橋大展翅

2017大鵬灣遊艇帆船系列活動將在8日正式上場，打頭陣的為橫渡小琉球暨大鵬灣盃全國錦標賽，而全台第2大的雙船體帆船為應賽6日駛進大鵬灣，讓民眾難得見到鵬灣橋在平日大開。(謝佳潾攝)

大鵬灣內6日有許多小型帆船在為即將登場的比賽做集訓。(謝佳潾攝)

大鵬灣內6日有許多小型帆船在為即將登場的比賽做集訓。(謝佳潾攝)

未演先轟動！2017大鵬灣遊艇帆船系列活動將在8日正式上場，當中打頭陣的橫渡小琉球暨大鵬灣盃全國錦標賽，不僅報名人數達330人、帆船260艘創下歷年新高，全台第2大的雙船體帆船為應賽今天駛進大鵬灣，讓民眾難得見到鵬灣橋在平日大開。

「橋開了！」只在六、日才上演開橋秀的鵬灣大橋，今天下午突然大開，且迎接而來的是1艘超大型帆船，名為「My way」。船員小輝說，這艘帆船是全台第2大雙船體帆船，長45呎、寬8米、高21米，早上7時從後壁湖出發，航行近7小時到大鵬灣，就是為了參加8日的橫渡小琉球比賽，而這也是它的首戰。

除了大型帆船，灣內也有許多小型帆船在集訓，在西北風的吹拂下，大鵬灣上有著另一種風景，船帆飄飄、正為即將到來的帆船比賽做預告。帆船俱樂部教練楊瑞吉說，近年台灣的帆船運動越來越熱，不僅今年報名人數創新高，還有許多學校團體報名。

他說，往年都是社會人士組團報名居多，但這次多出許多從高雄、台北、宜蘭甚至澎湖的學校報名，可以期望未來的4月天將是大鵬灣的水上嘉年華月。

鵬管處指出，今年除了帆船賽外，還增辦水上摩托車、立式划槳、創意環保船等比賽，且還串聯周邊店家帶動人潮、買氣，為期3周的活動，就是盼打造出專屬大鵬灣的嘉年華，讓4月成為大鵬灣的亮點月份。

(中時)