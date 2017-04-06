醫療暴力多輕判 立院《醫療法》初審加重刑罰
為何台灣的醫療暴力層出不窮？元兇找到了！因為醫療暴力犯罪者大都得到院3個月以下的輕判，縱使103年修訂《醫療法》仍然無法有效遏止。立法院再度修正《醫療法》第106條的條文，明確加重刑罰，未來在醫療院所施暴者進牢的機率大增。
立法院「社會福利及衛生環境委員會」今天召開《醫療法》修正會議，會中對於醫療暴力案件居高不下，展開熱烈討論，有立委建議修訂案有完整考量，提供人民、醫護人員更好的醫療環境，不應只著重在醫療人員被打的焦點上。
不過，醫療暴力確是目前醫療人員心中的痛！短時間難以抹滅，而且今天與會的法務部官員提出的統計資料更讓立委驚訝不已，因為從103年至105年6月台灣所有醫療暴力判刑最多只有3個月，立委林靜儀驚叫：「難怪大家拚命打醫護人員。」
因此，《醫療法》第106條第3項修訂為「對醫事人員或緊急醫療救助人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫、恐嚇及其他非法之方法，足以妨害醫事人員執行醫療業務者，處3年以下有期徒刑，併得易科罰金。」
這項條文沒有採納衛福部提出的5年刑期以下、維持3年以下，但是刪除「拘役」，衛福部醫事司司長石崇良表示，這代表刑期起跳門檻提高了，未來妨害者被抓去關的機率很大。
(中時)
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