潮州「樂齡學習中心」啟用 小朋友也能一起玩
活到老，學到老！潮州鎮公所今天正式啟用「樂齡學習中心」，將以往民間社團創辦的樂學課程做整合，成為屏東縣內第2個以公家為管理中心的樂齡鄉鎮；鎮長洪明江指出，好的傳統應該有所保留，學習更不應分老幼，樂齡中心歡迎大小朋友一起來玩。
「找到生活目標很重要。」洪明江說，鎮內有許多民間社團都會舉辦樂學課程，提供長者學習日文、書法、薩克斯風等機會，這些休閒活動相當受到鎮民歡迎，很多長輩甚至受到鼓舞從學日文、樂器的初學階段，到跨年晚會時主動站上台表演，看在眼裡真的很感動。
然而，經費、人力始終是問題，一個個課程都面臨可能關課的危機。他說，在接觸各社團時，陸續收到課程經營不善的訊息，為了不希望長者的笑容及生活重心就此消失，因此與公所同仁討論後，決定投入公家資源做整合，落實學到老、樂望齡的願景。
鎮公所指出，樂齡學習中心的課程相當多元，靜態、動態都有，如木工圓夢班、歡樂森巴鼓、日語綜合班、樂齡讀書會、銀髮族法律常識、樂齡薩克斯風班、綠溪合唱班、書法研習班等，讓長者可以多元選擇、多項學習。
「小朋友也可以一起來玩哦！」洪明江強調，一般印象樂齡中心是針對長輩，但其實不然，學習本來就不分年齡，只要有興趣大小朋友都可以報名參加，自己的生活就要靠自己來豐富，而公所會提供場所及機會來替鎮民圓夢。
(中時)
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