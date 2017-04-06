高雄市前鎮戶政所前進校園 為新生服務
國小新生近期陸續辦理報到，前鎮戶政所因應學校及新生家長的需求，6日前往轄區內的瑞祥國小架設行動戶政所工作站，提供家長申請戶籍謄本及戶口名簿，免除新生家長往返奔波。
前鎮戶政所表示，每年3、4月新生入學辦理報到期間，許多家長須到戶政事務所申請戶籍謄本，除耽誤時間外，還免不了要向公司請假，造成民眾極大不便。顧慮到民眾的感受，特別在轄區內新生人數多的瑞祥國小開辦行動戶政所，希望解決家長們的困擾。
瑞祥國小原是管制學校，今年雖已解除管制但新生人數仍相當多，小一新生辦理入學報到手續，要持入學通知單、戶籍謄本(或戶口名簿)，很多家長匆忙趕來卻來不及備妥戶籍謄本，學校方面不僅要跟家長解釋，有些家長臨時請假卻無法辦成還要補件，往往怪罪學校刻意為難，引發民怨。前鎮戶政所能提供即時的服務，不僅方便家長申請，也讓學校加快報到的流程並提高效率。
新生家長對這項便民服務直說讚，原本以為還要再跑一趟戶政所，結果當場就能辦理，不必多跑一趟，節省時間，可以安心上班。
前鎮戶政所陳主任表示，接到教育局函文通知便著手規劃這次的到校服務，目的在於利用行動化設備主動到轄區內有需要的地方服務，「以網路代替馬路」替民眾節省寶貴的時間，陸續已前往醫院、老人活動中心、中小學及漁會等地設置，未來視需求將在轄區尋覓更多適合的地方提供更多元的服務。
(中時)
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