灣裡彩繪巷啟用 增觀光新景點
台南南區灣裡社區過去是廢五金的代名詞，當地商圈要讓此地重新出發，特舉辦「歹銅古社3D彩繪比賽」，總共有13幅的彩繪分布在興南街166巷弄內，熱鬧的換上新裝，這些彩繪巷弄6日正式啟用，將成為灣裡的觀光新景點。
參與協辦的台南市議員呂維胤表示，為了灣裡彩繪，各參賽者用其創造力，在紅磚牆、水泥壁、鐵皮、地板，用油漆、噴漆表現出多變的作品，整條興南街166巷，充滿童趣、寫實、抽象、意象、互動的畫作。
連日本書道家万美，到台南旅遊，原本被安排到灣裡，是要吃美食的，但碰到該美食店當日公休，遂以其融合日本書法與塗鴉的表現手法，親自揮毫寫下「灣裡」二字，讓整個巷弄變得繽紛又熱鬧，成為灣裡的新亮點。
互銅古主彩繪巷弄6日下式啟用，遊客以後到灣裡不只能吃美食、逛古廟，更能走進歹銅古社彩繪巷弄，透過圖像無聲的述說，了解灣裡「歹銅古社」的歷史。
呂維胤表示，此次比賽目的除了鼓勵喜愛創作、繪畫的人才展現創意外，也為讓灣裡社區增加觀光、拍照的地點，增加遊客的來潮及停留度，未來將持續推廣，相信彩繪的觀光風潮帶起後，周邊商圈店家便能隨之受惠，帶動灣裡商圈之發展。
(中時)
關鍵字：歹銅古社3D彩繪比賽、彩繪巷弄、歹銅古社
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