身障舞團「鳥與水舞集」獻藝　療癒人心

身障舞團「鳥與水舞集」今天應邀到台南演出，展現堅強生命力。(莊曜聰攝)

成軍14年的「鳥與水舞集」舞團，是台灣首支全由身障者組成的表演團體，相當特別，在國內及海外有演出200多場的經驗，表現堅毅生命力鼓舞人心，在前台南縣長夫人郭椿華牽線下，今天分別到台南楠西、新市兩地演出，包含德蘭啟智中心、蘆葦啟智中心及社區長輩、學童逾600多人共襄盛舉。

舞團團長顏翠珍在文化大學舞蹈系任教，她說「鳥與水舞集」團員包括截肢、視障、侏儒症等15位缺陷舞者，平日有各自的工作，每個禮拜團練一次，但成員彼此互補，長時間培養深厚默契，失去手腳的團員，會幫看不見的團員指路，還用手勢、聲音設計「暗號」，讓演出能更流利順暢。

團員張育菱左手因故截肢，但她不因為少了一隻手而退縮氣餒，長相清秀的她現在是電腦動畫師，29歲那年全盲的舞者林信廷，還主持過公視的行腳節目，2年前拿下金鐘獎肯定，成員們以不完美詮釋完美，相當勵志。

前台南縣長夫人郭椿華去年曾欣賞過舞團演出，為之動容，感覺十分振奮人心，決定自掏腰包邀請德蘭、蘆葦啟智中心院民及家屬，以及長輩、孩童一起觀賞，楠西國小、新市國小也無償出借場地，讓活動能順利舉行。

(中時)