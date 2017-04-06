台灣偶戲《夜鶯》揚名海外 將於台中歌劇院登場
無獨有偶工作室劇團的藝術總監鄭嘉音，於2014年受邀到波蘭執導的偶劇《夜鶯》，在波蘭連演22場創下座無虛席的佳績。臺中國家歌劇院推出台灣國際藝術節「春天童話四部曲」系列節目《夜鶯》，將在4月8日於中劇場登場，展現結合表演、唱歌及操偶多元藝術的溫馨演出。
《夜鶯》是無獨有偶工作室劇團的藝術總監鄭嘉音，在2014年受邀到波蘭為有30年歷史的羅登大眾市立劇院執導的偶劇，改編自以中國為背景的安徒生經典寓言故事，結合中國偶劇傳統「懸絲偶」、「杖頭偶」及創新的「連體偶」手法，並由國際作曲家彼得‧薩拉伯（Piotr Salaber）擔任音樂設計。
臺中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，鄭嘉音的創作不但能標新立異，又可詩情畫意，用詩意、簡約及突破自我來展現創作，偶戲的藝術展現複雜多元，無獨有偶劇團探索不同國家偶劇，用藝術跨越了語言及國際藩籬。
「無獨有偶劇團的演出是在傳統與現代、東方與西方的藝術交流撞擊後的成果」鄭嘉音指出，無獨有偶劇團以比較寫實的敘事手法、類似戲曲流暢的風格來呈現《夜鶯》。在波蘭演出時，觀眾認為與西方偶劇風格迥異，希望能帶給國內觀眾全新感受。
《夜鶯》以一位中國皇帝與擁有美妙歌聲夜鶯的故事，來闡述人間「愛」與「守護」的深意及皇帝一生的變化與醒悟，舞台簡約及布幕復古且東方味十足。
(中時)
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