學甲慈濟宮「上白礁」祭典明登場交管 提前3小時收垃圾

學甲慈濟宮「上白礁」祭典明登場，部分路段交通將進行管制。（莊曜聰攝）

學甲慈濟宮「上白礁」遶境祭典將在明日登場，因應即將湧入的人潮車流，將於特定區域進行交通管制，車輛進出請民眾配合勤務人員指揮疏導，而台南市環保局為維持垃圾清運順利，明日收運垃圾時間也將提前3小時，請民眾注意。

學甲警分局表示，明日上午6時到12 時，下午4時到8日凌晨2時在慈濟宮周邊的中正路、濟生路、成功路及鄰近小巷道均管制通行，上白礁祭典所在的中洲白礁亭周邊則是在下午2時到午夜0時管制通行，屆時車輛無法通行請民眾提前改道。

學甲清潔隊則與各里長們協調後達成共識，決定明天下午清運時間提早3個小時，從下午2時30分開始出動收垃圾，也請民眾提早準備。

(中時)