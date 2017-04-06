不爽抽煙惡臭 16歲少年拿手電筒K路人

16歲有精障疾病的詹姓少年，下午前往台大看診，5時許行經南陽街、許昌街口等家人時，發現43歲李男、33歲蔡男在路邊抽煙，詹因對煙味敏感，出言要求2人熄煙，最後爆發口角，失控的詹拿出隨身攜帶的手電筒，狂K攻擊2人，其中1人甚至被打倒在地，路過民眾發現狀況不對報警。

中正一警方到場時，詹男未有抵抗，隨後被帶回警局，2人則先後前往醫院包紮、驗傷，直呼倒楣並保留告訴權利，全案正由警方處理中。

(中時)