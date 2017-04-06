國民黨祭年改拖延戰 老柯籲：不要「李來希化」
年金改革修法明將在立法院院會一讀付委，國民黨團祭出「緩兵之計」，要求立法院長蘇嘉全明先召集協商。民進黨團總召柯建銘今天傍晚表示，一個負責任的在野黨，對於國家重大政策要有態度、立場，而非鬼混，至今仍未見國民黨版本；他也敬告國民黨不要抗拒改革、「李來希化」。
立法院晚間發出明天上午10時由國民黨團提案請立法院長蘇嘉全召集朝野黨團協商有關「年金改革法案」相關事宜。
柯建銘表示，明天將拉開年金改革序幕（指交付委員會審查），歷史的悄然已降臨在民進黨身上，強調推動年金改革，將是「衝突在社會，解決在立法院，負責在民進黨。」人民都在關注這一刻。
柯建銘也向國民黨喊話，如今年改等重大法案已步入「深水區」，朝野應坦然面對，不要把佔領主席台當作唯一有效武器，也不要把民進黨「策略性容忍」當作廉價工具。
被問到國民黨如要求再召開公聽會之應對？柯建銘表示，年金改革國是會議已凝聚共識，公聽會並非委員會審查的必要條件，不要把公聽會當作拖延的利器。
至於國民黨推稱黨版4月底才出爐，柯建銘則指出，國民黨可直接以馬政府時期所提年改版本當作黨版，當時亦將18％優存砍至9％，下周一中午前送至程序委員會，也來得及併案審查，版本尚未提出不該成為拖延的藉口，修法時程也不是國民黨來押的。
(中時)
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