中橫中斷18年 3立委赴梨山會勘座談

我要評比

立委洪慈庸（前排左起）、台中市副市長林陵三、立委陳歐珀、鄭寶清及交通部次長王國財等人，前往中橫谷關德基段會勘復建情形。（王文吉攝）

公路總局局長陳彥伯簡報說明中橫臨37便的「安全提升計畫」。（王文吉攝）

公路總局於中橫臨37便道高潛勢崩塌地，施做7座明隧道，頂板設計傾斜21度，可減少崩塌土石堆積，直接滑落至溪谷，完工後可提升路況安全性，並減少禁止通行時間。（王文吉攝）

「中橫不通，台灣中風！」梨山200餘名果農放下農事，聚集在梨山賓館前攔路陳情，希望「立委審查交通部預算時，支持中橫公路打通。」（王文吉攝）

和平區長林建堂（中）對公路總局簡報內容感到失望，他仍期盼封閉18年的青山上線能儘速修復。（王文吉攝）

立委洪慈庸（中）回應梨山居民訴求，和平區代會副主席羅進玉（左）則代表遞交陳情書。（王文吉攝）

立法院交通委員會召委陳歐珀（綠衣者）主持大梨山地區觀光交通問題座談會。（王文吉攝）

中橫公路中斷18年來，改以臨37便道管制通行，繁榮一時的梨山逐漸沒落。立法院交通委員會上午會同交通部官員前往當地視察，一行人先會勘臨37便道路況，並與當地居民座談，不過在梨賓廣場遇居民拉黃布條陳情，希望「立委審查交通預算時，支持修復中橫。」

立法院交通委員會召委陳歐珀、鄭寶清及立委洪慈庸上午會同交通部次長王國財、公路總局官員到大梨山地區視察，台中市副市長林陵三、和平區長林建堂、立委江啟臣服務處副主任涂力旋也陪同，一行人先往中橫谷關德基段會勘復建情形，隨即轉往梨山賓館座談。

座談會外的梨賓廣場上午聚集200餘位果農，他們得知有3位立委來考察，紛紛放下手邊農事攔路陳情，高喊「中橫不通、台灣中風」「打通龍脈、國運昌隆」「還我一條回家的路」等口號，表達對中橫修復的殷切期盼，陳歐珀登上宣傳車接受陳情書，並邀請當地里長、社區代表及居民面對面座談，過程平和理性。

座談會中，公路總局簡報指出，近年監控青山上線地質仍不穩定，目前針對崩塌地做維護措施，而青山下線工程主要為提升便道安全性，等到地質呈現穩定趨勢時，就會啟動可行性研究，再進入環評、選線程序。

至於當地居民期盼中橫便道能提升為省道層級，並開放一般民眾、小型巴士通行，以增加觀光效益。公路總局表示，目前行政院核定的中橫維護計畫屬於人道救援形式，行駛於便道路面仍具一定風險，因此有3年10億的「安全提升計畫」，於高潛勢崩塌地施做7座明隧道。

公路總局表示，中橫上谷關至德基段的地質屬於沙岩、板岩，受地震擠壓後，會產生岩屑崩落，向源侵蝕結果，造成扇形擴大；明隧道頂板傾斜度經仔細測量，設計為21度，可減少崩塌土石堆積，直接滑落至溪谷，完工後可提升路況安全性，並減少禁止通行時間。

和平區長林建堂說，曾任交通部長的林陵三前一天徒步勘查青山上線，來回爬4小時，確認路基還保持完整。他還說，難得有3位立委到梨山關心交通問題，原本滿心期盼，但聽到公路總局簡報，和鄉親期盼落差太大，過去榮民能徒手打通中橫，相信現在技術絕對能克服。

座談會中決議，除加速下線工程進度，由交通部與市府合組台8線修復安全評估委員會，讓地方政府加入，以避免公路總局單方面作業，並儘速啟動台8線上線可行性評估。和平區代會副主席羅進玉肯定表示，此次座談會對上線修復訂下時程，十分正面且明確。

台8線中橫公路全長190.8公里，為台灣三大橫貫公路之一，也是大梨山地區聯外要道，921地震後青山上線上谷關至德基全線封閉，民國93年短暫修復，又遇72水災中斷至今，改以臨37便道管制通行，梨山因此逐漸沒落。

(中時)