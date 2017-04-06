國民黨黨代表 桃園應選51席 85人領表

我要評比

國民黨於5月20日投票選出黨主席，同時選出黨代表，6日是黨代表領表最後一天，桃園市黨部統計共有85人領表，領表人必須獲得30位具投票權的黨員連署，才可以參與17、18日的的黨代表參選登記，桃園市將選出51席黨代表。

以往只有立委、縣市長是當然黨代表，如今桃園市升格，市議員也是當然黨代表，桃園市國民黨籍市議員共有29位、黨籍立委3席（含不分區），總共有32席當然黨代表。

(中時)