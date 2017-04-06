用公共建築與世界接軌，北港鎮躍上國際舞台

我要評比

「北港文化中心」今年登上義大利domus建築設計期刊。（張朝欣攝）

雲林北港鎮用公共建築與世界接軌！去年「天空廊道」參加義大利專業建築雜誌舉辦的 THE PLAN AWARD 2016，入選前20名。今年「北港文化中心」則登上義大利domus建築設計期刊，展現台灣小鎮的現代建築美學。

「天空廊道」由縣府斥資1億3000萬元興建，全長860公尺，以北港溪畔的台糖小火車復興鐵橋遺址為起點，跨越防汛道路、終點來到北港糖廠附近，重現早年台糖小火車運蔗載客路線。

北港鎮長張勝智說，「天空廊道」以鋼筋與清水混凝土2種建材複合打造，採用日本建築大師安藤忠雄的清水混凝土風格，讓廊道呈現細膩工法之餘，同時散發混凝土的原始質感。

「北港文化中心」由台塑企業捐助1億1000萬元興建，2016年5月啟用，包含表演舞台、音樂廳，以及2層樓的文史資料展覽館。由國內知名建築師張瑪龍與陳玉霖設計，以不同種類的花崗岩砌成。

北港鎮公所表示，近年來北港鎮公共建築屢屢登上國際舞台，證明只要用心經營，小鎮也能突破資源相對匱乏的困境，躍上國際舞台，成為另類的台灣之光。

(中時)