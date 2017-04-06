士林攤販送101水晶紙鎮 涉仿冒被訴
52歲曾姓男子在士林夜市擺攤，販售鳳梨酥，為了刺激買氣、招攬中國遊客，於2015年間，以每個80元的代價，向中國浙江省工廠訂作480個未經商標授權的「台北101大樓」水晶玻璃紙鎮，作為購買鳳梨酥的滿額贈禮。新北地檢署今依違反商標法將曾男起訴。
起訴書指出，曾男訂購的水晶紙鎮於2016年4月22日，由不知情的貿易公司向財政部關務署基隆關報進口，後經貨櫃查驗時被查獲，送經鑑定，確認為仿冒商品。
承辦檢察官表示，水晶玻璃紙鎮高約30公分，等比例縮小台北101，外型十分精巧，雖為刺激觀光，但商品未經授權屬實。新北地檢署今依違反商標法將曾男起訴。
(中時)
關鍵字：101水晶紙鎮
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。