士林攤販送101水晶紙鎮 涉仿冒被訴

52歲曾姓男子在士林夜市擺攤，販售鳳梨酥，為了刺激買氣、招攬中國遊客，於2015年間，以每個80元的代價，向中國浙江省工廠訂作480個未經商標授權的「台北101大樓」水晶玻璃紙鎮，作為購買鳳梨酥的滿額贈禮。新北地檢署今依違反商標法將曾男起訴。

起訴書指出，曾男訂購的水晶紙鎮於2016年4月22日，由不知情的貿易公司向財政部關務署基隆關報進口，後經貨櫃查驗時被查獲，送經鑑定，確認為仿冒商品。

承辦檢察官表示，水晶玻璃紙鎮高約30公分，等比例縮小台北101，外型十分精巧，雖為刺激觀光，但商品未經授權屬實。新北地檢署今依違反商標法將曾男起訴。

(中時)