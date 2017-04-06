男妄想千斤頂藏毒闖關 遭識破落網
42歲游姓男子和3名友人前年私運30公斤安非他命，企圖闖關東京港換取150萬元報酬，竟異想天開把126包安毒裝填至千斤頂及避震器鐵桿中，仍被日本警方識破逮捕歸案，日方判處他2年有期徒刑、緩刑5年，至今年2月返台又被拘提到案，日前基隆地檢署偵結，依違反毒品防制條例起訴游男。
起訴書指出，游男、盧男、葉男、程男等4人，私運30多公斤安非他命出基隆港，載往日本落網遭逮，而其中盧男負責和買主聯繫及統籌任務；葉、程男在台灣裝貨、出貨等工作；游男負責到日本租借場地、收貨及聯絡日方買主，並約定事成後可獲150萬元報酬均分。
程男前年10月駕車至彰化取得30公斤安毒，便運往葉男家中經營的金屬代工廠存放，由葉、程兩人把毒品分裝為126小包，並塞入細長圓形鐵柱內，再把鐵柱塞入千斤頂及避震器中，企圖掩人耳目。
直至同年11月，游男以千斤頂及避震器名義掩人耳目申報通關，從基隆闖關成功後運往日本，未料，日本警方接獲線報埋伏等候雙方交易，再一舉逮捕游、程兩人，事後被日方起訴，判處2年有期徒刑，緩刑5年，直至今年2月被驅逐返台，又被檢方依法接手偵辦，依違反毒品防制條例起訴。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。