男妄想千斤頂藏毒闖關 遭識破落網

42歲游姓男子和3名友人前年私運30公斤安非他命，企圖闖關東京港換取150萬元報酬，竟異想天開把126包安毒裝填至千斤頂及避震器鐵桿中，仍被日本警方識破逮捕歸案，日方判處他2年有期徒刑、緩刑5年，至今年2月返台又被拘提到案，日前基隆地檢署偵結，依違反毒品防制條例起訴游男。

起訴書指出，游男、盧男、葉男、程男等4人，私運30多公斤安非他命出基隆港，載往日本落網遭逮，而其中盧男負責和買主聯繫及統籌任務；葉、程男在台灣裝貨、出貨等工作；游男負責到日本租借場地、收貨及聯絡日方買主，並約定事成後可獲150萬元報酬均分。

程男前年10月駕車至彰化取得30公斤安毒，便運往葉男家中經營的金屬代工廠存放，由葉、程兩人把毒品分裝為126小包，並塞入細長圓形鐵柱內，再把鐵柱塞入千斤頂及避震器中，企圖掩人耳目。

直至同年11月，游男以千斤頂及避震器名義掩人耳目申報通關，從基隆闖關成功後運往日本，未料，日本警方接獲線報埋伏等候雙方交易，再一舉逮捕游、程兩人，事後被日方起訴，判處2年有期徒刑，緩刑5年，直至今年2月被驅逐返台，又被檢方依法接手偵辦，依違反毒品防制條例起訴。

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(中時)