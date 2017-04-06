男子大搖大擺偷皮帶 再回賣場退貨換現金
蔡姓男子日前到1家賣場拿了1條皮帶，未付錢即走出賣場，在外面繞了1圈後，竟跑回櫃檯要求退貨換現金。店家事後發現遭竊報案，北港警方調閱監視錄影帶逮人，6日依竊盜罪將蔡嫌函送法辦。
警方調查，45歲的蔡姓男子利用店家忙碌時，大搖大擺走進賣場，慢慢挑選中意的顏色後，逕將皮帶繫在腰上，再若無其事走出賣場外，完全不怕監視器拍攝。
2分鐘後，蔡男回到賣場櫃檯，以不喜歡商品為由要求退現金，賣場員工確認是自家的貨品後不疑有他，直接退錢給他，事後員工發現遭竊，馬上報警處理。
北港警方調閱監視錄影帶，鎖定蔡男涉有重嫌，蔡男到案後，供稱因為缺錢花用，發現賣場管理有漏洞，故意利用連續假期客人多時行竊，以為天衣無縫，還一直向警方解釋因一時糊塗才會做出違法行為，毫無悔意。
(中時)
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