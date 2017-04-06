中市復興陸橋將拆除 民代要求做好疏導配套
為配合中市鐵路高架化工程，復興陸橋預計4月17日起全線封閉進行拆除施工，監造單位6日邀集市府相關單位與民代現場會勘，市議員邱素貞等民代要求提出具體可行的疏導配套措施，並如期完工，以降低交通衝擊。
因應台中都會區鐵路高架捷運化計畫，復興陸橋預定今年4月17日起至6月1日進行陸橋拆除及平面道路施作，監造單位中興工程顧問股份有限公司今天邀集市議員邱素貞等地方民代及市府相關單位進行現地會勘。
市議員邱素貞表示，復興陸橋是地方主要幹道，又是台鐵台中站前後車站的重要道路，車流量龐大，封閉陸橋恐有交通大打結之虞，要求交通部鐵路改建工程局中部工程處要提出疏導配套措施，並做好宣導及交通安全。
承攬廠商大陸工程股份有限公司土木施工工地副主任廖永信指出，拆橋工程將區分三區段施作，為確保用路人權益，施工路段沿線，將設置40面路線改道指示標誌牌面，提醒用路人注意改道動線，確保安全。
(中時)
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