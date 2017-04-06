國民黨團要求賴清德 訂定毒品防制自治條例

校園毒品氾濫，台南市議會國民黨團今日特別召開記者會。（黃文博攝）

校園毒品氾濫，台南市議會國民黨團今日邀請南市府相關單位共同研擬對策，書記長王家貞要求研擬訂定毒品防治自治條例，讓校園國中小全面驗尿有法可依據，更要求市長賴清德在大會期間專案報告。

台南市議員蔡育輝表示，毒品進入校園的問題非常嚴重，台南市應該訂自治條例讓少年隊或教育局稽查人員有法源可依據，進入校園查看學生的書包，並每學期編列經費進行全面驗尿篩檢，一方面可預防吸毒，另一方面又可打擊犯罪。

許至椿議員則表示，校園吸毒氾濫現在連國軍也淪陷，國家資源如此龐大，卻束手無策，他也贊成中小學全面驗尿，本市大學也可代為執行，年輕人的青春不應消耗在毒品上。

林燕祝議員更拿出一張張資料照片，清楚顯示十年來學生吸毒人數成長二十倍，她說，很多販毒老大都利用學生宿舍藏毒，她要求各分局各派出所應將轄區學生宿舍清查列管，並加強巡查。

洪玉鳳議員則指出，教育局發現學生吸毒都會給予半年回頭改過期，但這段空窗期反而讓這些吸毒學生轉而販毒，因此教育局轉到警局這段期間一定要縮短，人權絕不是毒品氾濫的護身符。

蔡淑惠議員更詢問教育局專委，台南市一年編多少預算在購買尿液篩檢劑上，結果所得到的答案居然是，一年只編二十二萬九千元，購買一千五百劑，她說，台南市有271所學校，校園毒品問題嚴重至此居然只編列少的可憐經費。

盧崑福議員更憤怒表示，現在吸毒20公克完全無罪，這樣吸一百次也不會抓去關，那有這樣的國家，吸毒年輕人真的可以拍一部那一年我們一起k的毒品。

台南市警局則4點積極作為： 一，與衛生局，教育局密切合作，型成聯防機制，互相通報，加強校園巡邏，阻絕於校外。

二，刑大成立專責隊，各分局成立專責組，強力掃蕩毒品，建立毒品供應網資料，專責隊並與地檢署專責交換情資，確實掌握毒品供應鏈上下資料，阻絕於台南市外。

三，提高緝毒獎度，鼓勵各級員警利用各勤務機會加強查緝，如昨仁德分駐所巡邏查獲毒品超過2公斤，即由副局長即時前往獎勵。

四，執行波麗士天使專案，對需高關懷青少年，即時介入輔導，預防機先，避免弱勢青少年染上毒品，防患未然。

(中時)