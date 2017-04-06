農會拚轉型 竹崎農會朝多角化經營
現今農會力拚轉型，紛朝多角化經營，嘉義縣竹崎地區農會除經營加油站，也販售關山農會的米一年也有500萬營收，另高山茶也熱銷北部板橋農會超市，市佔率第一，年銷達200多萬元。
竹崎農會總幹事林孟怡指出，農會經營不易，多半靠信用部來賺錢，且所賺取的錢會提撥62%作為農會推廣費用、回饋到農民身上。
林孟怡表示，農會要轉型，就得靠多角化經營，才能平衡支出，因此農會經營觸及加油站、或是在超市販售各式物品來找收入，像是竹崎地區的高山茶，非常出色，熱銷板橋農會超市，在眾多茶葉中市占第一，年銷達200多萬元。
她說，不僅只是茶葉，農會販售的米皆選用來自雲林關山農會的米，經這兩年的推廣，目前竹崎地區的商家、民眾多選用關山農會的米，一年約有500萬營收。
林孟怡指出，為服務偏鄉民眾也設置6個分部，人事支出就相當高，且農會轉存公庫的利息逐漸減少，因此農會多半要靠多角化經營才能賺取更多經費。
(中時)
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