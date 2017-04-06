馬桶怎擦才乾淨？日本國寶級清潔婦新津春子傳授秘訣
羽田機場能連續4年被評選為世界最乾淨機場，背後有一群優秀的清潔團隊支援。其中的靈魂人物新津春子受邀來台交流，今（6）日特地到松山機場示範掃廁所，這位被譽為日本國寶級清潔婦透露，擦馬桶至少用2條抹布才行。
根據中央社報導，新津春子在東京羽田機場擔任清潔員多年，細心認真的態度深獲肯定，她能背出80多種清潔劑的使用方法，並且分析污漬產生原因和成本，並移除汙垢，她所領導的團隊讓羽田機場連續4年被評選為世界最乾淨機場。
新津春子示範時，將手伸進馬桶深處，還點出馬桶墊是客人坐的地方，必須特別乾淨才能讓人放心，因此馬桶墊、馬桶墊下的磁磚處必須使用不同的毛巾擦拭。她也準備許多大小不同的工具，清除每個角落的汙垢。
新津春子還補充，抹布不該「對折再對折」，應讓手掌包覆整個抹布，另一隻手抓著抹布其中一角擦拭，才能避免抹布不慎擦到髒汙又帶到乾淨之處。
負責松山機場清潔工作的信實公司看了示範後表示，新津春子對細節如此要求，未來會作為學習改進的參考。
(中時電子報)
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