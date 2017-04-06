為環境而叛逆 青農吳柏瑞種番茄 堅持友善農法

宜蘭縣五結鄉青農吳柏瑞秉持「讓人吃健康」的理念，他種的番茄獲得「宜蘭嚴選」的認證。（李忠一攝）

求學時期念的是電機的吳柏瑞，7年前利用退伍空檔，返回宜蘭縣五結鄉協助父親栽種番茄，卻意外種出興趣，可是吳家父子倆對種植方法理念相左，但吳柏瑞堅持走自己的路，番茄獲得「宜蘭嚴選」認證，也讓吳父轉而支持吳柏瑞「讓人吃健康」的理念。

五結鄉公所與農委會花蓮區改良場等單位，今天（6日）在吳家溫室外舉辦「宜蘭嚴選本鄉青農采紅番茄設施栽培」成果觀摩會，由吳柏瑞與農友們分享種番茄的心得，還讓農友們品嘗採用友善農法栽種的番茄。

吳柏瑞自己獨自經營15間番茄設施，共約0.3公頃面積，皆以友善農法方式栽種，但吳柏瑞不採用父親吳清泉使用農藥、化肥的慣行農法。吳清泉坦言，吳柏瑞與他走不一樣的路，但看到番茄長得不錯，以及吳柏瑞堅持讓人吃健康的態度「讓我很感動！」

吳柏瑞說，自己也很喜歡吃番茄，常常摘下番茄後擦拭表皮就往嘴裡塞，如果有噴灑農藥他自己也不敢這樣做，是因為想愛護土地才堅持用友善農法栽種，最終希望走有機這一塊，對環境、對消費者健康盡份心力。

(中時)