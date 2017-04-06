中部知名連鎖護膚店欠稅 被查封30項家電
中部聞名連鎖護膚美容店負責人因積欠南投國稅局營業稅、營所稅合計月102萬，彰化執行分署到店內，場查封店內30餘項家電，將擇定日期公開拍賣店內查封物。
彰化執行分署調查，義務人名下無財產，卻擔任4間護膚美容店負責人，為了避免護膚美容店變更負責人脫產，彰化執行分署前往護膚美容店位於南投市營業登記地，查封現場30餘項家電家電，並扣押收銀機現金7500元。
但因扣押金額不夠抵償欠稅，彰化執行分署通知負責人盡速到到署說明財產情況與清償方式，若未繳清全部欠稅，彰化執行分署後續將拍賣店內查封物抵稅。
查封時店內美容師群起譁然，知道是因為美容店負責人欠稅遭到查封也沒辦法，沒電也沒轍了，苦中作樂，淡定要求彰化執行分署順便查封帶走打卡鐘，要「打烊下班」了。
(中時)
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