台南市民安演習 直升機、爆破樣樣來
台南市去年因遭逢0206大地震而停辦民安演習，今年大規模捲土重來，6日下午結合軍、警、消、公務與民間單位共1300人次復辦民安3號演習，以颱風引爆大規模複合性災情為前提，納入歷年重大災害事件進行全民演練，過程出動空警直升機、軍用裝甲車與爆破樣樣來，民眾圍觀看得目不轉睛。
高雄市3年前的氣爆事件、台南去年的地震災情，2006年的梅嶺車禍、2009年的八八水災，這些台灣曾經發生過的災難事件場景，都在這次台南市民安3號演習的項目中，透過假想的梅花颱風過境引發的災情一一呈現，在鹿耳門天后宮區域內三個場地一口氣進行33項演練。
上午兵棋推演、下午實兵操練，包括撤離淹水區居民、巴士翻覆、甲醛、瓦斯氣體外洩搶救等節目，空警隊出動直升機降落在操演廣場，軍用裝甲車出動搭橋修復中斷交通、軍方化學兵與消防局分別演練甲醛與瓦斯外洩的標準救災模式，過程還有爆破場面。所有軍、警、消、民間等救難機具幾乎全部登場，圍觀民眾看得大呼過癮。
台南市長賴清德以去年0206大地震為例，過去救災都有套SOP模式，在黃金72小時內以人力徒手挖掘，但經過維冠金龍大樓搶救經驗，重型機具如何適當進場，以搶救人命為主要考量，發揮最大救災效率，可作為全國救災模式參考。
(中時)
關鍵字：民安演習
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