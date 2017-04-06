前國安局長蔡得勝：去蔣化 讓台灣陷入困境
前國安局長蔡得勝於4月5日在參加「蔣公逝世紀念日」座談會時表示，民進黨政府的「去蔣化」，深層涵義是想割裂台灣與中國大陸的關係，目前台灣最大風險就是割裂一中，若真的「去蔣化」，會讓台灣陷入困境。
根據中評網報導，4月5日蔣公逝世紀念日，於台北國軍英雄館舉辦「紀念蔣公逝世紀念日、蔣公、國軍與中華民國座談會」，除邀請國民黨主席參選人吳敦義出席外，包括前聯勤總司令季麟連、前海軍司令王立申和前國安局長蔡得勝，以及數十位退役將領都出席。
蔡得勝在會中發言表示，歷史人物有功有過是一種常態，尤其是複雜歷史問題。但現在台灣社會充滿矯情，完全歸責給一個人並不公平，評斷一個人的功過，不能事後諸葛，要衡量內外情境及事後對國家影響。如果連自己都覺得做不好，那就無法去評斷歷史。
蔡得勝說，以二二八為例，到今天為止，真正的歷史都沒法搞清楚，但大家對自己有利就相信，對自己不利就批鬥，這有何公平正義？歷史的傷痛是否要惡鬥下去？台灣這幾年內耗就是血淋淋教訓，應該要向前走才有希望。
蔡得勝表示，對蔣中正的評價，很多有心人用割裂史實做法，蔣剿匪抗戰對國家民族貢獻都避而不談，卻都集中在二二八事件，這合乎史實公平正義嗎？
蔡得勝認為，蔣中正最大的貢獻是守住台灣，免受文化大革命災難。另外也建設台灣，制定三七五減租，實施九年國教、實行地方自治。但台灣對歷史人物採取全盤否定態度，這比中國大陸還不民主！
蔡得勝強調，民進黨政府要「去蔣化」，其深層涵義是想割裂台灣與中國大陸的關係，而台灣最大風險就是割裂一中。「去蔣化」所面臨的困境，將更勝於今天。
蔡得勝說，過去台灣六位領導人，都有功於這塊地方。但對這六人評價，不能只要對自己政黨有利的就無限包容，不利的就進行汙衊，這不合理，這也是台灣今天最悲哀的。
(中時電子報)
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