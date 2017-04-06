《一念無明》香港6天票房破2000萬元 余文樂IG謝觀眾
榮獲香港金像獎8項提名的電影《一念無明》已在香港上映，7日將在台灣及大陸同步上映。電影公司今天（6日）宣布，截至4月5日，該片的香港票房6天破2000萬台幣，甚至逆勢超越好萊塢強片《美女與野獸》，讓《一念無明》聲勢大漲，由於香港金像獎9日晚間揭曉，更讓該片聲勢不斷提高。
《一念無明》片中瀰漫著感動人心的親情糾葛，並且也對於香港的生活和狀態刻畫深入，引起許多觀影大眾的迴響，讓多部同期上映的好萊塢大片都相形失色，因此許多影評人紛紛大讚「香港電影黃金時代回來」，許多香港電影人如文雋更公開力挺余文樂拿影帝，「我這一票投給你了」。
該片在台灣也獲得許多電影人的感動肯定與推薦，導演包括瞿友寧、楊力州、楊順清、林孝謙、林書宇、江金霖、曾文珍，演員包括柯奐如、黃河、溫貞菱、姚淳耀、柯朋宇等人，都盛讚余文樂與曾志偉的父子演技極為驚人，甚至遺憾曾志偉去年竟然錯失金馬最佳男配角。
聽到電影公司傳來的票房好消息，余文樂感動，在IG親自感謝粉絲支持：「沒想到有這樣的成績，雖然不是什麼大票房，但對我們來說已經是一個很好的開始。感謝進去戲院支持的每一位觀眾。」
電影公司透露，《一念無明》在香港上映第3天起，票房每天翻倍成長，周末每天有近百萬港幣進帳，上映6天票房累積已達527萬港幣，預估最後票房可望超越1500萬港幣以上。
(旺報)
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