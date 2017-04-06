中原大學景觀系深入鹿港手繪職人圖誌 再現人文風采
中原大學景觀學系在老師周融駿帶領下和鹿港茉莉人文環境教育中心合作，設計「中原逐鹿」課程，透過鹿港7天6夜的社區參與以及服務學習活動，完成手繪職人圖誌、老屋日光顯影藍曬圖、探訪老屋新力現況，以及設計傳統桌遊「葫蘆問」，深度地呈現了鹿港的人文風采。
中原大學景觀學系助理教授周融駿指出，把課程拉到鹿港從實地做中學，配合季節，進行清明專題職人，訪談打鐵李邦雄師傅、製香榮芳香舖、潤餅發記，也對十宜樓及慶餘堂兩棟老屋的建築進行測繪與藍曬、訪查老屋新力的現況、並重新設計繪製桌遊「葫蘆問」，學生玩得興致盎然。
參與學生李其丰、楊量愉、鄭惟中、蔡文豪等21名學生說，鹿港是台灣歷史最悠久繁榮港市，保留許多習俗、文化、古蹟，越深入越感受韻味餘香，透過課程參與，加入鹿港的脈動，對於再造古鎮風華也充滿期待。
茉莉人文環境教育中心的許書基說，年輕心血的加入，為鹿港注入希望，傳承了歷史風華。
(中時)
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