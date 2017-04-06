台中慈濟靜思堂 紅花風鈴木盛開

台中慈濟靜思堂旁一顆風鈴花正開得熱鬧。（黃國峰攝）

行人經過其下，總要抬頭看那滿天的燦爛。（黃國峰攝）

送走櫻花季，紅花風鈴木正夯。（黃國峰攝）

紅花風鈴木，一般在春季開花，花期約二周，不過台灣地形氣候多變，加上暖冬現象，各地開花時間不同。（黃國峰攝）

送走櫻花季，紅花風鈴木正夯，台中慈濟靜思堂旁一顆風鈴花正開得熱鬧，行人經過其下，總要抬頭看那滿天的燦爛，有時風起時，風鈴花點點隨風翩然飄落，更帶來滿滿的詩意。紅花風鈴木原產地是在熱帶美洲，主要分布於南墨西哥，拓展至委內瑞拉及厄瓜多等國家，台灣於1967年引進栽種，一般在春季開花，花期約二周，不過台灣地形氣候多變，加上暖冬現象，各地開花時間不同。

(中時)