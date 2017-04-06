嘉義市公園多沒特色 涂醒哲取經新加坡

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嘉義市長涂醒哲率團出訪新加坡植物園。（嘉義市政府提供）

嘉義市公園多，且有陳澄波寫生的百年嘉義公園，卻缺乏亮點特色，嘉義市長涂醒哲赴新加坡取經，今天參訪列入世界遺產的新加坡植物園參觀，矢言繼續努力打造嘉義市成為全國公園特色多元樣貌的綠色永續移居城市。

市府指出，占地54公頃的新加坡植物園於1822年建立，種植2萬多種熱帶、亞熱帶奇異花卉、樹木，蘭園有1萬2000多株名貴蘭花，薑園收集了世界六大科目的薑科植物，整個植物園植栽經過精心設計，造景出色，深具人文價值，2015年7月4日正式成為聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產。

涂醒哲表示，嘉義市現有34座公園，密度為臺灣第一，但僅提供市民運動休閒使用，很難吸引外來觀光旅客，打造公園特色化，有助於嘉義觀光發展，嘉義公園、植物園、都會森林公園及香湖公園（含埤子頭植物園）加總的面積逾60公頃，比新加坡植物園還大，可參考新加坡植物園發展的過程，好好經營出特色。

(中時)