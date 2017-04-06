台積電互助營造出力 東專引擎工廠完成重建

國立台東專科學校引擎工廠在去年尼伯特風災後受創嚴重，在台積電及互助營造募款1200萬後，開始著手重建，費時3個月就重建完成，6日東專與台積電、互助營造舉辦新建工廠贈與典禮，校方也向2企業致謝，讓學生的引擎工廠教學空間更完善。

東專校長陳禎祥表示，新建農機科引擎工廠，由台積電及互助營造籌募1200餘萬元援建，無障礙設施且通風舒適，整體鋼骨結構，具有防火時效，是節能減碳的綠色建築。

他強調，若照一般流程施工最快要6個月，但台積互助團隊只花3個月，劍及履及的態度及高效率，讓學生有安全的引擎工廠使用，讓人感動，也讓外界感受到該校的新風貌。

(中時)