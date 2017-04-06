基隆海軍爽官值勤時開溜 同袍：也太爽

海軍爽官！基隆某海軍少校葉姓男子去年8月竟絲毫不顧「保家衛國」的天職，值勤期間突然一聲不響溜出營區，恰巧被長官督導發現他不見蹤影，又未提出請假申請，依違反長官職責罪嫌將他移送法辦，事後葉男坦承犯行，並辯稱「家中臨時出了事情才返家」，盼檢方能給他改過自新機會，檢方考量他有悔意，緩起訴他，但據悉葉男並非首次「翹班」返家，不少留守同袍得知誇張行徑忍不住搖頭直呼，「也太爽！」

日前基隆地檢署偵結，檢方認為葉少校犯陸海空軍刑法違反長官職責罪嫌，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，但葉男態度尚可，予以緩起訴以自新。

(中時)