靜宜大學觀光系校友林彥甫 榮任苗栗縣府文化觀光局長
靜宜大學觀光事業學系傑出校友林彥甫，以完整的行政資歷及傑出表現，榮任苗栗縣政府文化觀光局長，消息傳回母校，讓全校師生咸感與有榮焉！觀光事業學系主任王錦裕指出，校友優秀的表現，讓在校生對未來發展充滿信心，只要肯力，未來必能締造璀璨的一片天。
林彥甫畢業於靜宜大學觀光事業學系及研究所，曾任文化觀光局科長、秘書及副局長、勞工及青年發展處副處長，亦是苗栗縣政府最年輕的局、處長。林彥甫說，大二時他加入國民旅遊領團接觸各領域人事物，也對「社會化歷程」與「自我不足」衍生體悟。
感謝靜宜師長擴展多元視野、校園環境灌輸成長養分！林彥甫說，他大學畢業後毅然決然報考研究所，與師長進行旅運發展、策略管理、電子商務等領域研究；也參與地方采風編撰、國科會研究計畫，獲取無數的寶貴實務經驗！期盼運用所學全力以赴，對社會盡棉薄之力！
林彥甫表示，當務之急是推動「舊山線跨域亮點Railbike計畫」、「國家級台三線浪漫大道計畫」兩大國家級政策。尤其「舊山線跨域亮點Railbike計畫」預計年底展開試營運，將打造低碳、環保鐵道自行車系統；並活化利用閒置軌道，是國內首見的新型態旅遊，可望為舊山線帶來生機和商機。
林彥甫強調，希望吸引青年返鄉協力，為客家文化積極打拼！未來將持續推動觀光城鄉環境打造、文化資產保存與經營、客家文化文藝復興、社區營造培力、社區與生態博物館形塑及社會企業育成等；讓更多人感受客家文化及台三線的質樸之美，也歡迎大家一同到台三線體驗獨特的人文風情與觀光。
(中時)
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