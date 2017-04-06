中華女足戰泰 要靠冰雪奇緣？

中華女足利用巴勒斯坦下榻飯店的冰水游泳池幫助代謝、消除疲勞。（龔元高提供）

只休1天的中華女足7日要在亞洲盃出線關鍵戰對決泰國，祭出迅速恢復的秘密武器是「Frozen」。這可不是2013年紅遍全球的迪士尼動畫「冰雪奇緣」，而是讓球員在比賽及訓練結束後，立刻到下榻飯店的室外冰水游泳池泡10分鐘，幫助血液中的乳酸代謝。

其實，包括台灣「網球一哥」盧彥勳和許多頂尖運動員，能在激烈比賽後隔天又是一尾活龍，都是靠賽後立刻泡冰水排除乳酸。長年擔任網球台維斯盃領隊的龔元高，也把這招推薦給中華女足，總教練柳樂雅幸與隨隊醫師、防護員也很認同。

當然，泡冰水需要的大水槽設備，就連女足在吳鳳科大的訓練基地都沒有，何況是來到舉辦本次亞洲盃資格賽的巴勒斯坦，所幸下榻飯店有室外游泳池，水溫約在攝氏10度左右，也能發揮一定的效果。

「昨天比完賽收操後，助理教練要球員直接回房洗澡，把我急死了，立即找柳樂更改作息，全隊到游泳池把頸部以下泡在冰水中10分鐘，球員們叫苦連天，」龔元高說：「其實真正的冰水她們更受不了，我帶網球隊去紐西蘭比賽，泡的是2、3度的冰水。我告訴女足球員，10度就受不了，哪有體能和泰國拚，幸好大家都很合作配合。」

10度冷水聽起來還好，但巴勒斯坦當地氣溫也不過10多度，中華隊美女隊長余秀菁說：「水很冰，真的會冷！不過這樣泡可以消除乳酸。」至於泡完隔天是不是真的不累，余秀菁則笑說：「大家去試試看就知道了！」

龔元高說，要把血液中的乳酸即刻代謝掉，除了泡冰水之外，還要搭配高壓氧、液化氮及按摩，但這些設備目前還負擔不起，在巴勒斯坦能有室外冷水游泳池已是如獲至寶。而立委劉世芳也承諾爭取政府添購冰水池設施，將是女足之福。

其實，中華女足前年9月在里約奧運亞洲區資格賽次輪止步，關鍵之一就是體能，當時力戰90分鐘以0比0踢平頭號勁敵泰國後，只休1天就對上地主緬甸，由於體能無法及時恢復，只要平手就能晉級，卻以1比3敗給早已無緣出線、但有3天充分休息的地主緬甸。

中華隊明戰泰國，對手前次出賽已是本月3日，比中華隊多了2天休息。加上中華隊淨勝球吃虧，想要晉級一定得贏泰國，體能狀況更是關鍵，就盼這次的冰水療法能夠奏功。

(中時電子報)