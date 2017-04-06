義賣園遊券不如預期，「川噗」搞笑讚聲

森植守護保安林公益園遊會活動，需要更多民眾認購園遊券。（台東創世基金會提供）

將在22日舉辦的「森植守護保安林」公益園遊會活動，園遊券義賣不如預期，目前僅銷售1成，由於義賣所得將捐給台東創世基金會用於植物人安養等，因此6日主辦活動的台東林管處、創世基金會等，一同為活動宣傳，並由創世義工陳先生戴著美國總統川普的面具，化身為「川噗」搞笑讚聲，呼籲民眾多購買園遊券。

台東林管處長劉瓊蓮表示，保安林的維護與創世安養植物人，都需要長期守護及民眾參與，，活動結合世界地球日，宣導保護森林的概念。

台東創世基金會院長王玉鳳說，目前台東創世安養37位，到宅個案73位植物人，還提供台東免費植物人到宅服務及原床泡澡等，植物人所使用的衛材耗品及營養品等需求高，需要更多善款挹注，這次園遊會義賣所得將用於植物人雙軌服務，呼籲民眾可以踴躍慷慨解囊。

(中時)