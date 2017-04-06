台南市4區7日23時起 2.5萬戶停水23小時
台南市永康區中華路與中央路口的1500mm預力混凝土送水管因管線老舊加上重車碾壓，出現滲漏，自來水公司第六區管理處7日晚間11時至8日晚間10時，將進行為期23小時的施工搶修，期間預計將有永康區、中西區、北區與安平區共2萬5000戶停水。減壓供水有8萬5000戶。
永康區中華路與中央路口的1500mm送水管已埋設43年，管線老舊，該路段又長期有重車通過碾壓，5日發現管線漏水，推測是接頭處滲漏，6日已佈設交通維護設施，將在7日晚間11時進行搶修。
搶修時間需要23小時，這段時間將包括永康區、北區、安平區與中西區共2萬5000戶將停水，8萬5000戶減壓供水，預估會有11萬戶用水受影響。
影響範圍如下：
【停水區域】：
北區 –長榮路五段以北、柴頭港溪以南、公園路以東、北園街以西(開元、元寶、 新勝、永祥、小康、實踐、正風里等七里)民權路四段以北、中華西路二段
以西、鹽水溪以南(大港、賢北)公園北路以北、小北路以南、公園路以西(興南、國姓里等二里)
中西區-西賢、西湖等二里
安平區全區(所有里)
永康區－尚頂里、鹽行里等二里
【水壓降低區域】：
中西區、北區、南區 - 沿公園路至小北路至公園北路至公園路至南門路至國民路至中華南路一段止以西、中華南路一、二段以北、中華西路以東、中華北路一、二段以南。各區里別如下：
北區：成功、正覺、六甲、成德、文元、大和、大港、大豐、安民、裕民、五福、三德、玉皇、和順、長德、文成。
中西區：光賢、文賢、協和、赤崁、天后、普濟、水仙、三合、民權、藥王、協和、協進、安海、民主、中正、建國、永福、三民、永華、福安、保安、大涼、民生、郡西、元安、小西、進學、大南、仙草
南區：新昌、文華、文南、金華、鯤鯓、國宅、日新、光明、白雪、開南、明興、郡南、明亮、府南、田寮、再興、大成、荔宅、明德、大林、大忠、廣
州、彰南、新興
永康區－鹽州里、甲頂里等二里
停水期間，相關訊息民眾可撥打以下電話查詢
免付費服務專線：1910
台南服務所：2379048 ； 2370021；2362800
(中時)
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