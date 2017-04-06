私立幼稚園收費調整審議通過 平均漲5％

台南市今年有80所私立幼兒園申請學費調漲成為政府推動一例一休制度的效應關注焦點，台南市教育局已完成審查作業，6日公布有65所私幼提出的調漲額度經過下修後通過，平均調漲幅度約5%。說明申請調漲的園所數量與幅度皆未特別高。

台南市政府今年起調高幼兒教保券補助至每學期1萬5000元，引發家長認為業者趁機「楷油」調漲學費。台南市教育局特幼教育科解釋，全台南共有350所私立幼兒園，市府過去5年每年皆受理私幼申請調漲，今年80所業者提出調漲申請，以申請數量來看占私幼市場約2成左右，與往年比較並不算多。

教育局3月底連續兩天邀集審議小組開會審查，除4件撤案外，其餘76個園所均已完成審議作業，其中65園所在大多數下修至合理調幅後審議通過，調幅平均約為5%，11園維持原收費標準，通過率約為86%。

教育局對於幼兒園收費組成審議小組，審議過程會參考申請業者在行政區的收費情形，避免業者聯合壟斷調漲，且為了改良師資，要求業者每調高100元，需有6成用於改善教保服務人員的薪水。

若未落實教保服務人員薪資改善，此類案件均要求改善後，再提審議。

教育局表示，調漲學費的園所，要接受市場機制的考驗，承擔失去學生的風險，並未全然有好處。

且通過初審的園所，仍須陳報教育部同意，於106學年度起調整收費。教育局將於9月至11月複核私幼是否落實將調漲額度60%用於調高教保服務人員薪資，確保幼兒權益。

(中時)